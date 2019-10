SAP crée un partenariat avec Microsoft dans une offre de migration en nuage, unique sur le marché

Grâce à un nouvel accord, les sociétés vont accélérer et moderniser les transitions d'usagers vers SAP S/4HANA et la plateforme SAP Cloud sur Microsoft Azure

REDMOND, Washington et WALLDORF, Allemagne, 20 octobre 2019 /CNW/ -- En tablant sur un engagement conjoint envers une simplification et une modernisation du parcours des usagers vers le nuage par l'entremise du projet « Embrace », SAP SE (NYSE : SAP) et Microsoft Corp. ont fait part lundi d'un vaste partenariat de stratégie de mise en marché -- depuis le cadre conceptuel jusqu'aux ventes -- afin d'accélérer chez l'usager l'adoption de SAP S/4HANA® et de la plateforme SAP® Cloud sur Microsoft Azure.

Ce nouveau partenariat privilégié pour le nuage rassemble aujourd'hui SAP et Microsoft en même temps qu'un réseau mondial d'intégrateurs de systèmes afin d'offrir des regroupements holistiques offrant aux usagers des architectures de références unifiées, des feuilles de route et des parcours approuvés sur les marchés afin d'illuminer une voie dégagée vers le nuage. Dans le cadre de ce parcours simplifié pour le consommateur, Microsoft revendra des composants de la plateforme de nuage de SAP parallèlement à Azure. Cette offre unique a pour but de faciliter la migration d'usagers vers SAP ERP et SAPS/4HANA à partir d'une situation sur site vers le nuage public.

« Ce partenariat est essentiellement destiné à réduire la complexité et à minimiser les coûts pour les consommateurs lorsqu'ils passent à SAP S/4HANA dans le nuage, » a souligné Jennifer Morgan, co-chef de la direction de SAP. « L'union de la puissance de SAP et de Microsoft apporte aux consommateurs l'assurance de travailler avec deux chefs de file de l'industrie de façon à pouvoir en toute confiance effectuer avec efficacité leur transition en entreprises intelligentes. »

« La décision de SAP de choisir Microsoft Azure comme partenaire privilégié approfondit la relation entre nos deux sociétés de manière différenciée et souligne un engagement commun de stimuler la croissance de l'écosystème du nuage, » a ajouté Judson Althoff, vice-président directeur des entreprises commerciales pour le monde entier chez Microsoft. « Les nouvelles d'aujourd'hui reflètent par ailleurs notre engagement envers un état d'esprit 'le client d'abord' et le soutien à sa transformation dans le nuage, ce qui continue à diriger la façon dont nous abordons chaque chose chez Microsoft, depuis le partenariat jusqu'à création de nouveaux produits. Cela élève la vente conjointe à un tout autre nouveau niveau. »

SAP dirigera avec Microsoft Azure le passage des clients de SAP ERP et SAP S/4HANA sur site vers le nuage par l'entremise de meilleures pratiques spécifiques de l'industrie, d'architectures de référence et de services livrés en nuage. Ceci comporte à l'avenir le déploiement et la migration de clients directs existants de SAP HANA® Enterprise Cloud en tirant profit d'infrastructures hyperscalaires. SAP poursuit toutefois sa politique de longue date consistant à apporter son soutien au choix de certains clients qui demandent des alternatives en fonction des exigences de leur entreprise.

De façon spécifique, le projet « Embrace » sur Microsoft Azure fournira aux usagers :

Un passage simplifié des versions SAP ERP sur site à SAP S/4HANA pour les clients possédant un produit intégré et des solutions d'industrie. Les regroupements de marchés de l'industrie créeront une feuille de route de l'informatique en nuage pour les clients dans des secteurs focalisés, avec une architecture distincte de références et un trajet vers une rationalisation de la mise en œuvre.

pour les clients possédant un produit intégré et des solutions d'industrie. Les regroupements de marchés de l'industrie créeront une feuille de route de l'informatique en nuage pour les clients dans des secteurs focalisés, avec une architecture distincte de références et un trajet vers une rationalisation de la mise en œuvre. Un modèle de soutien en collaboration pour une résolution simplifiée. En réponse au commentaires des clients, un modèle de soutien combiné pour Azure et la plateforme de nuage de SAP rendra la migration plus aisée et améliorera la communication.

En réponse au commentaires des clients, un modèle de soutien combiné pour Azure et la plateforme de nuage de SAP rendra la migration plus aisée et améliorera la communication. Des parcours de marchés mis au point de façon conjointe afin d'appuyer les besoins des clients. Sur une conception en collaboration avec SAP, Microsoft et ses partenaires d'intégration de système fourniront des feuilles de route aux entreprises numériques avec recommandations de solutions et architectures de références pour les clients. Ceci proposera une approche harmonisée par secteur pour produits, services et pratiques sur l'ensemble de Microsoft, de SAP et des intégrateurs de système.

À propos de SAP

Société de l'expérience optimisée par l'entreprise intelligente, SAP est le chef de file sur le marché des logiciels d'application à l'entreprise et aide les sociétés de toutes les tailles et de toutes les industries à fonctionner au mieux de leurs capacités : 77 % des recettes de transactions dans le monde touchent à un système SAP®. Nos technologies d'apprentissage automatique, d'internet des objets (IdO) et d'analytique avancée aident à transformer les affaires des usagers en entreprises intelligentes. SAP contribue à apporter aux personnes et aux organisations des perspectives approfondies sur les entreprises et encourage une collaboration qui les aide à rester en avance sur leurs concurrents. Nous simplifions la technologie pour les sociétés afin qu'elles puissent consommer nos logiciels de la façon qui leur convient : sans perturbations. Nos suites d'applications et de services SAP permettent à plus de 437 000 entreprises et clients des secteurs commerciaux et publics de fonctionner de façon rentable, de s'adapter en permanence et d'améliorer les choses. Avec un réseau mondial d'usagers, de partenaires, d'employés et de meneurs d'opinions, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie des gens. Pour davantage de renseignements, visitez www.sap.com.

SAP, SAP HANA et autres produits et services SAP mentionnés ici ainsi que leurs logos respectifs sont des marques ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour des informations et avis supplémentaires sur les marques déposées.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique destinée à l'ère du nuage intelligent et de l'intelligence en périphérie de réseau. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'accomplir plus de choses.

