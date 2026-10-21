SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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21.10.2026 22:57:00
SAP: Christian Klein wird nach starkem Quartal zuversichtlicher für Clouderlöse
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
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22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
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22.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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22.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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22.10.26
|XETRA-SCHLUSS/Leichter - SAP widersetzen sich Technologie-Abverkauf (Dow Jones)
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22.10.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
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22.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|22.10.26
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|08.10.26
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
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SAP am 21.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.