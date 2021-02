SAP-Chef für Quotenregeln im Management - SAP-Aktie leichter

Der Vorstandsvorsitzende von SAP spricht sich für umfassende Quotenregeln im Management aus, um die personelle Diversität in der Wirtschaft zu erhöhen.

"Solche Massnahmen sind hilfreich, um auch unbewusste Voreingenommenheit zu durchbrechen", sagte Christian Klein dem Manager Magazin. "Solange es Ungleichgewichte gibt, müssen wir die auch in den Fokus stellen." SAP hat sich das Ziel gesetzt, bis 2023 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen - aktuell liegt der Wert bei 27,5 Prozent.

Die Äusserungen Kleins folgen auf SAP-interne Kritik aufgrund mangelnder Diversität im Konzern, so das Magazin weiter. Der Vorstandschef gesteht in seiner internen Kommunikation Fehler ein und will gemeinsam mit Neu-Personalvorständin Sabine Bendiek nun daran arbeiten, SAP personell breiter aufzustellen.

Die SAP-Aktie verliert am Mittwoch via XETRA zeitweise 2,46 Prozent auf 105,68 Euro.

