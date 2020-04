SAP-CEO Klein: Abgang von Morgan nicht Folge persönlicher Differenzen

Von Hans-Joachim Koch

WALLDORF (Dow Jones)-- SAP wird auch nach dem überraschenden Abgang von Co-CEO Jennifer Morgan an dem eingeschlagenen Weg festhalten. Christian Klein, der nun alleine an der Spitze des Softwarekonzerns steht, betonte, dass nicht persönliche Differenzen der Auslöser für das Ausscheiden von Morgan gewesen seien. Vielmehr hätten sie beide in der aktuellen Corona-Krise erkannt, dass Entscheidungsprozesse noch sehr viel schneller ablaufen müssten.

Eine Doppelspitze sei in dieser Zeit nicht die beste Lösung gewesen, sagte Klein. Notwendig sei eine sehr klare Führung.

Es habe nie ein exaktes Datum gegeben, ob oder wann eine Doppellösung an der SAP-Spitze aufgelöst werden soll, sagte Klein mit Blick auf eine interpretationsfähige Formulierung in der Pressemitteilung. Danach "fiel die Entscheidung zurück zum Modell eines alleinigen Vorstandssprechers früher als geplant, um in dieser beispiellosen Krise eine starke, eindeutige Führungsverantwortung sicherzustellen".

Eine Entwicklung wie Covid-19 sei nicht absehbar gewesen und auch nicht die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten in der Steuerung eines globalen Unternehmens. Er habe weiter höchsten Respekt für die Arbeit von Jennifer Morgan. SAP wäre ohne sie nicht da, wo es ist.

Klein zeigte sich überzeugt, dass sein Unternehmen noch stärker und in einer besseren Position aus der Krise herauskommen werde. Die Fokussierung und die Richtung bleiben bestehen: Einfachere Strukturen, starke Kundenorientierung und Innovation.

SAP habe in der Krise bislang hohe Widerstandskraft gezeigt. Es habe keine Geschäftsunterbrechungen gegeben. Rund 95 Prozent der Beschäftigten arbeiteten im Home Office.

In der Nacht hatte der Konzern bekanntgegeben, dass Jennifer Morgan gut ein halbes Jahr nach der überraschenden Ernennung als Co-CEO zusammen mit Klein den DAX-Konzern per Ende April verlassen wird. In der SAP-Mitteilung hatte es gehiessen, mehr denn je verlange die aktuelle Situation von Unternehmen schnelles, entschlossenes Handeln und eine klare, hierbei unterstützende Führungsstruktur. Die Trennung von Morgan sei einvernehmlich erfolgt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)