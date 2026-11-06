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06.11.2026 06:29:00
SAP-Aufsichtsrat: Wie Ex-Telekom-Chef René Obermann den Softwarekonzern führen könnte
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
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06.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
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06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
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06.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
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06.11.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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06.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
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06.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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06.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
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06.11.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
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|22.10.26
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|22.10.26
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|22.10.26
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|23.10.26
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|22.10.26
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|22.10.26
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|Barclays Capital
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|22.10.26
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|15.10.26
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|08.10.26
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.