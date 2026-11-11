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11.11.2026 17:25:00
SAP: Aufsichtsrat Qi Lu tritt nach US-Sanktionen zurück
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
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Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
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|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
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|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
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|22.10.26
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|22.10.26
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|22.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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SAP am 11.11.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.