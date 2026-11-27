Die Umstrukturierung würde mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.

Von SAP hiess es dazu in einer Stellungnahme: "KI verändert unser Geschäftsumfeld rasant. Deshalb überprüfen wir kontinuierlich, wie sich unsere Organisation und Belegschaft weiterentwickeln müssen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Im Rahmen dieser kontinuierlichen Transformation werden sich Rollen und Funktionen naturgemäss weiterentwickeln. Darüber hinaus seien keine Entscheidungen über weitere Massnahmen gefallen. "Spekulationen kommentieren wir nicht."

SAP hatte in der Vergangenheit zum Start ins neue Jahr parallel zur Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt - zuletzt im Jahr 2024. Im Zuge der damaligen Massnahme wurden rund 10.000 Stellen durch freiwilliges Ausscheiden und Umschulungen abgebaut. Auf der anderen Seite allerdings stellt SAP aber auch ein, auch um die Belegschaft zu verjüngen und stärker auf Kompetenzen rund um Künstliche Intelligenz (KI) auszurichten. Zudem bekamen die Walldorfer damals durch einen Zukauf neue Mitarbeiter hinzu.

Zuletzt beschäftigte SAP weltweit rund 113.000 Mitarbeiter.

SAP: Haben 'verdächtige Aktivitäten identifiziert'

Der Softwarekonzern SAP hat nach eigenen Angaben verdächtige Aktivitäten festgestellt. Man habe "unverzüglich die notwendigen Massnahmen ergriffen, um seine Kunden zu schützen und die Sicherheit seiner Dienste zu gewährleisten", teilte der Dax -Konzern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Welcher Art die Aktivitäten waren, wann sie entdeckt wurden und welche Bereiche betroffen sind, liess SAP offen. Zuvor hatte der "Spiegel" über den Vorfall bei dem Dax-Konzern berichtet und von einem "Hackerangriff" geschrieben. Der Konzern bestätigte dies zunächst nicht.

"Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden", teilte SAP weiter mit. Sicherheitsmassnahmen würden kontinuierlich weiterentwickelt.

In einem Schreiben, das die Deutsche Presse-Agentur teils einsehen konnte, unterrichtete SAP vor einigen Tagen unternehmensintern über verdächtige Aktivitäten, die "innerhalb unserer Plattform für Entwicklerproduktivität und Softwarebereitstellung GitHub" festgestellt worden seien. In der Mitteilung werden Mitarbeitende unter anderem aufgefordert, zu überprüfen, ob sie Sicherheitsmassnahmen ergreifen und etwa Zugangsdaten ändern müssen.

SAP ist ein Softwarehersteller mit Sitz in Walldorf in Baden-Württemberg und eines der grössten Unternehmen Deutschlands. Es ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt, mit der Geschäftsprozesse etwa in den Bereichen Finanzen, Personal oder Vertrieb abgebildet werden können.

SAP: Keine Hinweise auf Abfluss von Kundendaten

Bei dem auf SAP sind nach derzeitiger Einschätzung keine Kundendaten abgeflossen. "Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden", teilte SAP mit. Zuvor habe man verdächtige Aktivitäten identifiziert "und unverzüglich die notwendigen Massnahmen ergriffen".

Der Schutz der Kundendaten bleibe höchste Priorität. Der Konzern entwickele seine Sicherheitsmassnahmen kontinuierlich weiter, "um der sich stetig verändernden Bedrohungslage einen Schritt voraus zu bleiben und die sichere und stabile Umgebung bereitzustellen, auf die unsere Kunden angewiesen sind".

Zuvor hatte der Spiegel über den IT-Sicherheitsvorfall bei SAP berichtet. Dort hiess es, dass Angreifer SAP-Präsenzen auf dem Portal Github ins Visier genommen haben sollen.

Im XETRA-Handel notiert die SAP-Aktie zeitweise 0,14 Prozent höher bei 194,42 Euro.

AWP