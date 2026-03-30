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DAX-Riese im Blick 30.03.2026 17:52:00

SAP-Aktie unter Druck: Kann die Reltio-Übernahme das Ruder noch herumreissen?

SAP-Aktie unter Druck: Kann die Reltio-Übernahme das Ruder noch herumreissen?

Während KI-Unsicherheit den SAP-Kurs belastet, könnte genau dieser Technologiewandel langfristig neue Chancen eröffnen.

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• Cloud-Transformation belastet kurzfristig die SAP-Margen
• KI sorgt für Unsicherheit und zugleich neue Fantasie
• Comeback hängt an Umsetzung der KI-Strategie

Die SAP-Aktie, über Jahre hinweg der unumstrittene Stolz des deutschen Leitindex DAX, sieht sich derzeit mit einer ungewohnten Schwächephase konfrontiert. Wo lange Zeit stetiges Wachstum und Verlässlichkeit das Bild prägten, herrscht nun eine merkliche Ernüchterung an den Märkten. Allein seit Jahresstart hat der DAX-Riese rund 32 Prozent an Wert verloren, auf Sicht der letzten zwölf Monate summiert sich das Minus sogar auf 42 Prozent.

Angesichts der teils drastischen Kursabschläge stellt sich für viele Anleger die drängende Frage, ob die Aktie auf diesem Niveau bereits als günstig bewertet gelten kann oder ob die strukturellen Probleme tiefer liegen als zunächst angenommen.

Mehrere Belastungsfaktoren für die SAP-Aktie

Der kräftige Rückgang des Börsenwertes lässt sich nicht auf einen einzelnen Faktor reduzieren, sondern ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels aus makroökonomischem Gegenwind und hausgemachten Herausforderungen. Ein zentraler Punkt ist die mühsame Transformation des Geschäftsmodells hin zu Cloud-basierten Lösungen. Während dieser Wandel langfristig als alternativlos gilt, belastet er kurzfristig die Margen und sorgt für Unsicherheit bei den Investoren, die an die hohen Cashflows der klassischen Lizenzverkäufe gewöhnt waren. Zudem haben steigende Zinsen und die allgemeine Zurückhaltung im Technologiesektor dazu geführt, dass Wachstumswerte strenger bewertet werden. Die Skepsis am Markt wurde durch die Sorge genährt, dass SAP im direkten Vergleich mit US-Konkurrenten den Anschluss verlieren könnte, was den Abverkauf der Aktie zusätzlich beschleunigte.

KI als Bedrohung oder Chance?

Doch trotz der momentanen Trübung am Aktienhimmel deutet sich am Horizont eine potenzielle Wende an, die eng mit dem Megatrend der künstlichen Intelligenz verknüpft ist, denn der Vorstoss von SAP in den Bereich der KI könnte schlussendlich auch den entscheidenden Startschuss für eine nachhaltige Erholung geben. Das Unternehmen investiert massiv in die Integration von generativer KI in seine bestehenden Software-Suiten, um Geschäftsprozesse für Kunden effizienter zu gestalten. Dieser Fokus auf technologische Innovation soll nicht nur die Bestandskunden binden, sondern auch neue Wachstumsmärkte erschliessen. Die Hoffnung der Optimisten ruht darauf, dass SAP durch diese Neuausrichtung vom reinen Verwalter von Unternehmensdaten zum aktiven Gestalter intelligenter Unternehmenssteuerung aufsteigt.

Erst in der vergangenen Woche hat SAP in diesem Zusammenhang die <Übernahme von Reltio angekündigt. Deren Technologie soll SAP-Kunden dabei helfen, alle Unternehmensdaten KI-bereit zu machen, unabhängig davon, ob sie in Anwendungen von SAP oder von anderen Anbietern geführt werden.

Wege aus der Krise

Eine mögliche Comeback-Story für SAP hängt massgeblich davon ab, wie schnell und effektiv die Strategie der "Business AI" Früchte trägt. Wenn es dem Management gelingt, die Cloud-Erlöse weiter zu steigern und gleichzeitig die Profitabilität durch KI-gestützte Automatisierung zu verbessern, könnte das Vertrauen der Anleger zügig zurückkehren. Das Potenzial ist vorhanden, da die tiefe Integration der SAP-Systeme in die Kernprozesse globaler Konzerne einen enormen Wettbewerbsvorteil darstellt. Entscheidend wird sein, ob die Walldorfer die technologische Überlegenheit auch in konkretes Gewinnwachstum übersetzen können. Sollte dieser Nachweis gelingen, könnte der aktuelle Kursrücksetzer rückblickend lediglich als schmerzhafte, aber notwendige Konsolidierungsphase auf dem Weg in eine neue, digitalere Ära des Konzerns gewertet werden.

Am Montag war von einer möglichen Comeback-Story der SAP-Aktie schon etwas zu sehen: Via XETRA legte die SAP-Aktie schlussendlich um 3,13 Prozent zu auf 147,02 Euro.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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