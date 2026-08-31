SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Die SAP SE-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 190,04 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'442 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 188,20 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94'753 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 22,21 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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