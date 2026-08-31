SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagnachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 190,54 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'334 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 188,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'021'388 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 244,30 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.07.2026. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr bedeutet