SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 212,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'920 Punkten notiert. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 212,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 76'910 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 231,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,94 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,66 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,72 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 10.27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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