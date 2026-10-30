SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 211,80 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'829 Punkten notiert. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 214,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 210,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 973'140 SAP SE-Aktien.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 9,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 39,80 Prozent sinken.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. SAP SE veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.08 Mrd. EUR eingefahren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Am 27.01.2028 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,08 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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