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30.10.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagmittag fester

SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 211,95 EUR.

SAP
195.20 CHF 1.38%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 211,95 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'908 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 213,60 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 349'295 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 231,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Mit einem Zuwachs von 9,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Das EPS belief sich auf 1,96 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.975 18.06.2027 159437010
Long 11.8416 17.09.2027 160236226
Long 390.5984 18.12.2026 151640303
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7345 12.68 161756882
Long 12.2062 5.74 162116566
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2027 12.42 161992259
Short 9.765 6.77 161756890
Short 16.9825 2.33 159839666
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -38.03 152901381
Long 8 -39.22 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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23.10.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
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22.10.26 SAP Neutral UBS AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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SAP am 30.10.2026

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