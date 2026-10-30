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30.10.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagmittag fester
Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 211,95 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 211,95 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'908 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 213,60 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 349'295 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 231,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Mit einem Zuwachs von 9,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Das EPS belief sich auf 1,96 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,08 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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