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30.09.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Minus

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 182,36 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 182,36 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'352 Punkten liegt. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,06 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,50 EUR. Zuletzt wechselten 389'082 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,97 Prozent. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 30,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,66 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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