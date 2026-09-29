SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 182,36 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'365 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 182,28 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'381 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 33,97 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Abschläge von 30,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. SAP SE gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,05 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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