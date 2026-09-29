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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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29.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 182,36 EUR.

SAP
174.08 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 182,36 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'365 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 182,28 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'381 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 33,97 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Abschläge von 30,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. SAP SE gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,05 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2548 18.06.2027 159488297
Long 3484.4553 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0027 12.26 159437033
Long 11.8322 6.29 158841434
Long 19.063 3.05 159785388
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4466 13.90 158841454
Short 11.7111 4.43 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.40 152901381
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22.09.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP Neutral UBS AG
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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