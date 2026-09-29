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29.09.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 185,84 EUR.

SAP
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Das Papier von SAP SE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 185,84 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'525 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 185,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282'209 SAP SE-Aktien.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 45,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,89 EUR gegenüber 1,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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