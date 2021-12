SAP SE Aktie News: SAP SE steigt stark

Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 42.2 Prozent auf 130.08 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 15'951 Punkten liegt. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20'000 SAP SE-Aktien.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5.37 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Die SAP SE zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geschäftssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Das Portfolio umfasst Geschäftsanwendungen für grosse und mittelständische Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgrosse Firmen. Darüber hinaus unterstützt SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse in den Industriezweigen Handel, Finanzen, High-Tech, im Gesundheitswesen und öffentlichen Verwaltungen. Das Flaggschiff des Konzerns stellt dabei die SAP Business-Suite dar, die auf die jeweiligen Anforderungen und Geschäftsziele exakt zugeschnitten werden kann. Basis dieser Anwendung ist die von SAP entwickelte Datenbanktechnik Hana, bei der Daten nicht mehr auf der Festplatte, sondern im Arbeitsspeicher abgelegt werden und so schneller zur Verfügung stehen.

Redaktion finanzen.net