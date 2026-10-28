SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 211,55 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'598 Punkten steht. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 210,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 109'959 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 235,05 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 39,73 Prozent Luft nach unten.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 27.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,08 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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