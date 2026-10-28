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28.10.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Verlusten

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 211,55 EUR.

SAP
196.22 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 211,55 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'598 Punkten steht. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 210,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 109'959 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 235,05 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 39,73 Prozent Luft nach unten.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 27.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,08 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8997 18.06.2027 159437010
Long 12.2956 18.06.2027 160236223
Long 196.6401 18.12.2026 151640303
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6688 12.79 161756882
Long 11.923 5.86 162116566
Long 20.7084 2.13 162230847
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2425 12.32 161992259
Short 9.8365 6.67 161756890
Short 17.8845 2.24 159839666
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -38.08 152901381
Long 8 -39.27 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

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23.10.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Overweight Barclays Capital
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

SAP SE 195.20 1.67% SAP SE

SAP am 28.10.2026

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