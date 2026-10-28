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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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28.10.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag billiger

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 212,45 EUR abwärts.

SAP
193.89 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 212,45 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'683 Punkten liegt. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 209,20 EUR ab. Bei 212,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 750'637 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 235,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Mit einem Zuwachs von 10,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 66,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,96 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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SAP am 28.10.2026

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