SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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28.09.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE
Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 185,28 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 185,28 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'450 Punkten notiert. In der Spitze büsste die SAP SE-Aktie bis auf 183,88 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 185,20 EUR. Bisher wurden heute 105'244 SAP SE-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,85 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 9.88 Mrd. EUR gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,05 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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