SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 190,56 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'498 Punkten liegt. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 190,94 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 189,50 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1'014'656 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Mit Abgaben von 33,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.88 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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