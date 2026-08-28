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28.08.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 188,02 EUR abwärts.

SAP
179.01 CHF 0.43%
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Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 188,02 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'520 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 187,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,50 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 389'900 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 29,93 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 32,19 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 EUR belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,89 EUR, nach 1,46 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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