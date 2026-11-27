Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 194,54 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'403 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 195,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 192,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 825'990 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (219,65 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,91 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.08 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.01.2028 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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