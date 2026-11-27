Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 194,04 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'422 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 194,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 191,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 295'335 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 219,65 EUR markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,29 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,96 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 10.27 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 27.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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