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27.10.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit Einbussen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 212,00 EUR nach.

SAP
197.94 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

Die SAP SE-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 212,00 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'345 Punkten realisiert. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 211,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65'657 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 235,80 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,23 Prozent. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 39,86 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. SAP SE veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Am 27.01.2028 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,08 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.8639 18.06.2027 160236223
Long 3949.4846 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 10.6743 5.50 162116566
Long 23.2323 0.39 161120122
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5251 12.78 161992259
Short 10.3028 7.10 161756890
Short 21.9416 2.65 159839666
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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22.10.26 SAP Overweight Barclays Capital
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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