SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 214,10 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'591 Punkten steht. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 215,25 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 735'283 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 235,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 40,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SAP SE veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.08 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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