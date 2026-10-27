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27.10.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag fester

SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 214,10 EUR.

SAP
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Das Papier von SAP SE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 214,10 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'492 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 215,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 268'244 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 235,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 9,20 Prozent niedriger. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 40,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Am 21.10.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie verdient. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 3970.9431 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 10.7323 6.87 162116566
Long 23.3585 1.82 161120122
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.672 5.56 161756890
Short 20.7822 1.17 159839666
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22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
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22.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Overweight Barclays Capital
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