SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 181,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'324 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 184,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,50 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 163'784 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. 34,45 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Mit Abgaben von 29,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,10 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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