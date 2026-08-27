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27.08.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Nachmittag Boden gut

SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 187,00 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 187,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'242 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 188,26 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'365'497 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,30 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 30,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Am 27.10.2027 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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