SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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27.08.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 182,46 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 182,46 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'355 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,14 EUR aus. Bei 182,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 687'049 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,30 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 127,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9.88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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