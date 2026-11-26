Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 191,36 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'149 Punkten steht. Bei 191,96 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,80 EUR. Bisher wurden heute 61'020 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 219,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,78 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 33,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Am 21.10.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.27 Mrd. EUR gegenüber 9.08 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,08 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingefahren

Chefwechsel bei IONOS: Was der Wechsel von SAP-Vorstand Thomas Saueressig für die Aktien bedeutet

JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt