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26.11.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag gesucht
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 193,28 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 193,28 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'242 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,00 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,80 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 560'537 Stück gehandelt.
Bei 219,65 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 51,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 EUR belaufen. Am 21.10.2026 lud SAP SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,96 EUR gegenüber 1,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.08 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,08 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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