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26.11.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag freundlich
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 192,26 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 192,26 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'166 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 194,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 305'226 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Bei 219,65 EUR markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 14,25 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 50,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. SAP SE dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,08 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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