SAP SE Aktie News: SAP SE behauptet sich am Nachmittag

Bei der SAP SE-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 214,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'484 Punkten liegt. Bei 216,55 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 212,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 930'323 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,63 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Mit Abgaben von 40,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.10.2026 vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,72 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 10.27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 27.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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