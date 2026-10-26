SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Mittag fester

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 215,45 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'376 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 216,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 213,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 349'715 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 241,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 12,00 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,82 Prozent.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.27 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.08 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 27.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,06 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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