SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Mittwochvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 180,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'249 Punkten steht. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 179,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 240'350 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 35,51 Prozent wieder erreichen. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR gegenüber 1,46 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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