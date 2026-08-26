SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 180,76 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'396 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 176,82 EUR. Bei 179,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'420'544 SAP SE-Aktien.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 35,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 29,46 Prozent sinken.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,10 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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