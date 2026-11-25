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25.11.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittwochvormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 189,24 EUR.
Die SAP SE-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 189,24 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'041 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 188,26 EUR. Bei 189,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 119'065 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 219,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,07 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 48,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Am 21.10.2026 lud SAP SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 27.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,08 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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