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25.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 184,08 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 184,08 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'420 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 184,92 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,76 EUR nach. Bei 184,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 84'356 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 24,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,74 Prozent.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 lud SAP SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9.88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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