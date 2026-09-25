SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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25.09.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag behauptet
Die Aktie von SAP SE hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die SAP SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 184,34 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 184,34 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'372 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 185,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 183,76 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,42 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 909'639 Stück gehandelt.
Bei 244,30 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,53 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 44,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.
Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,05 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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