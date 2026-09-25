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25.09.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Plus

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Plus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 184,70 EUR zu.

SAP
174.76 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 184,70 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'468 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 185,34 EUR. Bei 184,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 438'755 Aktien.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,27 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 44,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 10.9066 6.73 158841434
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18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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