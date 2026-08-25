SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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25.08.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 186,00 EUR abwärts.
Die SAP SE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 186,00 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'181 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 185,60 EUR. Bei 186,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75'831 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 23,86 Prozent niedriger. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 31,45 Prozent Luft nach unten.
Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,10 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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