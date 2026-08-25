Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’516 0.5%  SPI 20’415 0.5%  Dow 53’478 0.1%  DAX 26’283 0.7%  Euro 0.9369 0.2%  EStoxx50 6’455 0.1%  Gold 4’637 -0.3%  Bitcoin 63’580 0.4%  Dollar 0.8028 0.0%  Öl 89.4 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amazon-Aktie fällt: Tech-Riese baut Logistikzentrum für hohen Millionenbetrag um
NVIDIA und Micron im Aufwind: Wie Amazon und Alphabet mit Rekord-Investitionen die Chip-Branche befeuern
SpaceX-Aktie: Trump sicherte sich Anteilsscheine wenige Tage nach dem IPO
NVIDIA-Aktie vor Bilanz am Mittwoch: Optionsmarkt signalisiert dreistelligen Milliarden-Swing
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Dienstagnachmittag nach

SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Dienstagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 185,90 EUR ab.

SAP
174.74 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

Die SAP SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 185,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'297 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 182,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'072'061 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 244,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 45,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr bedeutet

DAX-Vorstände verdienen um ein Vielfaches mehr als die Beschäftigten

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.3772 18.06.2027 157965340
Long 9.0623 18.06.2027 159437010
Long 13.2449 18.06.2027 159437011
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.327 12.49 159476112
Long 10.6026 8.23 158841434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7395 12.31 158841454
Short 8.5338 6.96 159536285
Short 12.5225 2.96 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.85 152901926
Long 8 -12.34 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten