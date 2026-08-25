SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Dienstagnachmittag nach

Die SAP SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 185,90 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'297 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 182,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'072'061 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 244,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 45,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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