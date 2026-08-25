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25.08.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von SAP SE

SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 185,82 EUR ab.

SAP
174.98 CHF -0.01%
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Die SAP SE-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 185,82 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'330 Punkten steht. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 184,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 186,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 371'909 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 23,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 45,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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