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24.11.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 184,14 EUR.
Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 184,14 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'148 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 183,70 EUR. Bei 185,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 380'085 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Bei 219,65 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 30,76 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR aus. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,96 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 27.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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