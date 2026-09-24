SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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24.09.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Vormittag
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 184,44 EUR.
Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 184,44 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'328 Punkten steht. Bei 183,90 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 184,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 84'932 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 24,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Abschläge von 30,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,66 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. SAP SE gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. SAP SE dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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