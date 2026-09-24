SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Nachmittag

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 183,12 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'369 Punkten notiert. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 182,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 184,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'280'678 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 25,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 30,37 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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