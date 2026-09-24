SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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24.09.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 182,98 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 182,98 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'293 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 182,26 EUR. Bei 184,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 431'217 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Gewinne von 33,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 43,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR gegenüber 1,46 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9.88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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