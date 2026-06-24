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24.06.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Nachmittag

SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 134,02 EUR ab.

SAP
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 134,02 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 24'665 Punkten notiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 132,10 EUR. Bei 133,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1'023'566 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 269,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 100,98 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,62 EUR am 22.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 2,54 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Am 23.04.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2026 wird am 23.07.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 22.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von SAP SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,21 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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