Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 181,52 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 24'876 Punkten steht. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,16 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,44 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131'267 Stück gehandelt.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 219,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 21,01 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 42,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Das EPS wurde auf 1,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10.27 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Am 27.01.2028 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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